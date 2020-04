Lors d’un live avec Tony Parker et d’autres gamers, Gaël Monfils a été défié par l’ex star de la NBA : « Cela fait 7 semaines que je suis confiné, je joue cinq fois par semaine avec ma professeur de tennis, donc je te le dis, je progresse énormément, et je suis prêt, je suis Gaël prêt à te défier en one to one sur un court dès qu’on le pourra ». Gaël n’a pas pu s’empêcher de sourire.