« J’aime sa person­na­lité, j’ai­me­rais avoir son service. Quand j’étais encore en Futures, il n’hésitait pas à me parler et à me donner des conseils tactiques », révé­lait récem­ment Holger Rune à la Gazzetta Dello Sport au sujet de Nick Kyrgios, avec qui il entre­tient une « super rela­tion » selon ses propres termes.

Il n’en fallait pas plus pour réjouir l’Australie, qui répète depuis plusieurs semaines à quel point il apprécie le dernier vain­queur du Masters 1000 de Paris‐Bercy.

On attend avec impa­tience leur première asso­cia­tion en double. Elle s’an­nonce tout simple­ment explo­sive au vu du carac­tère des deux joueurs.

Une nouvelle amitié est née sur le circuit.