Tout comme Daniil Medvedev, Aryna Sabalenka avait hâte d’être en vacances : « Je vais me détendre aux Maldives avec un verre de tequila »

Thomas S
Par Thomas S

Après sa défaite en finale du Masters féminin face à Elena Rybakina, Aryna Sabalenka a pris le temps de montrer son respect envers son adver­saire, mais la Biélorusse est très rapi­de­ment passé à autre chose. Tout comme Daniil Medvedev, la N°1 mondiale était visi­ble­ment pressée de prendre un avion vers les Maldives. Elle a expliqué qu’elle repen­se­rait à cette défaite une fois qu’elle serait au soleil et loin des courts de tennis.

« Parfois, les joueuses sont tout simple­ment meilleures que vous ce jour‐là. Le positif, c’est que je suis toujours là dans ce genre de rendez‐vous. Le point négatif cette saison, c’est que j’ai perdu la plupart des grandes finales auxquelles j’ai parti­cipé. Alors je suppose que je vais me détendre aux Maldives, proba­ble­ment avec un verre de tequila, et repenser à tout ça, essayer d’ana­lyser mon compor­te­ment, mes émotions. »

Publié le dimanche 9 novembre 2025 à 12:46

