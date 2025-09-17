Chaque pays possède ces coutumes culinaires. La Chine est connu pour avoir une cuisine unique et raffiné mais il est vrai qu’elle peut quelques fois surprendre des convives par les produits utilisés. C’est exactement ce qu’il s’est passé à Shenzen au buffet proposé par les organisateurs de la finale de la Billie Jean King. Si pour certaines championnes, il n’y avait rien d’anormal cela n’a pas été le cas pour Tayor Towsend.
Taylor Townsend on the dinner buffet she saw in China :— The Tennis Letter (@TheTennisLetter) September 16, 2025
“I’m honestly just so shocked at what I saw in the dinner buffet. As I go back and I look… these people are literally killing frogs… bullfrogs. Aren’t those poisonous ? Aren’t those the ones that give you warts and boils… pic.twitter.com/IQHDp49yrZ
« Honnêtement, je suis tellement choquée par ce que j’ai vu au buffet de dîner. En y repensant… ces gens tuent littéralement des grenouilles… des crapauds buffles. Ne sont‐ils pas venimeux ? Ne sont‐ce pas ceux qui donnent des verrues et des furoncles, ce genre de choses ? Et le fait que tout soit mijoté avec des piments, des poivrons et des oignons. Comme si, wow, vous en avez vraiment fait un plat. Dans l’ensemble, je donnerais genre un solide 2 sur 10 pour l’instant, parce que c’est insensé »
Les propos de l’Américaine qui parle aussi de « ces gens » pour désigner le peuple chinois ont fait le tour du monde avec les conséquences que l’on imagine surtout après l’altercation qu’elle avait eu avec la joueuse lettone Jelena Ostapenko accusée d’avoir été raciste avec elle.
Si la théorie du racisme est assez grossière, celle de l’ignorance et d’un manque cruelle de culture semble tenir la route.
Publié le mercredi 17 septembre 2025 à 08:22