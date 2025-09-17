AccueilInsoliteTownsend, horrifiée par la nourriture chinoise : "Je suis tellement choquée par...
InsoliteWTA

Townsend, horri­fiée par la nour­ri­ture chinoise : « Je suis telle­ment choquée par ce que j’ai vu au buffet du dîner. En y repen­sant… ces gens tuent litté­ra­le­ment des grenouilles… des crapauds buffles. Ne sont‐ils pas veni­meux ? Ne sont‐ce pas ceux qui donnent des verrues et des furoncles, ce genre de choses ? »

Laurent Trupiano
Par Laurent Trupiano

-

596

Chaque pays possède ces coutumes culi­naires. La Chine est connu pour avoir une cuisine unique et raffiné mais il est vrai qu’elle peut quelques fois surprendre des convives par les produits utilisés. C’est exac­te­ment ce qu’il s’est passé à Shenzen au buffet proposé par les orga­ni­sa­teurs de la finale de la Billie Jean King. Si pour certaines cham­pionnes, il n’y avait rien d’anormal cela n’a pas été le cas pour Tayor Towsend. 

« Honnêtement, je suis telle­ment choquée par ce que j’ai vu au buffet de dîner. En y repen­sant… ces gens tuent litté­ra­le­ment des grenouilles… des crapauds buffles. Ne sont‐ils pas veni­meux ? Ne sont‐ce pas ceux qui donnent des verrues et des furoncles, ce genre de choses ? Et le fait que tout soit mijoté avec des piments, des poivrons et des oignons. Comme si, wow, vous en avez vrai­ment fait un plat. Dans l’ensemble, je donne­rais genre un solide 2 sur 10 pour l’instant, parce que c’est insensé »

Les propos de l’Américaine qui parle aussi de « ces gens » pour dési­gner le peuple chinois ont fait le tour du monde avec les consé­quences que l’on imagine surtout après l’al­ter­ca­tion qu’elle avait eu avec la joueuse lettone Jelena Ostapenko accusée d’avoir été raciste avec elle.

Si la théorie du racisme est assez gros­sière, celle de l’igno­rance et d’un manque cruelle de culture semble tenir la route.

Publié le mercredi 17 septembre 2025 à 08:22

Article précédent
Tous les programmes et résul­tats en direct !
Article suivant
Fonseca a réalisé un rêve : « Les orga­ni­sa­teurs m’ont dit il y a environ 10 minutes : ‘Tu vas rencon­trer Federer tout de suite. J’ai eu les mains moites »

ARTICLES CONNEXES

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram Twitter
© The Tennis Factory 2025 ♥ Réalisation Can Toute Ltd.