Traumatisé par Nadal, Fritz a pris une longue pause avec le tennis

Meurtri et abattu après sa terrible défaite face à Rafael Nadal en quarts de finale de Wimbledon, le 6 juillet dernier, alors que l’Espagnol était clai­re­ment diminué à cause d’une déchi­rure aux abdo­mi­naux, Taylor Fritz n’a plus retouché une raquette depuis.

Il vient seule­ment de le faire pour une vidéo avec son ami David Grutman, un célèbre entre­pre­neur améri­cain. « Je n’ai pas frappé de balle depuis mon match avec Rafa, premiers coups avec Dave donc ce n’est que de la plus haute qualité », a déclaré l’Américain qu’on retrou­vera à l’oc­ca­sion de l’ATP 500 de Washington, du 1er au 7 août.