A l’image de Roger Federer avec la Suisse, Stefanos Tsitsipas est très fier et motivé à l’idée que l’on parle de son pays connu plus pour son histoire que pour ses perfor­mances spor­tives : « J’aime que l’on parle en bien de mon pays. Je ferai tout pour y contri­buer. Il n’y a pas eu de spor­tifs grecs qui a été connu à travers le monde, je peux devenir celui‐la, et cela me motive au quoti­dien. Comme cela il se pour­rait que les fans mettent la Grèce au bon endroit sur un globe. Cette mission rajoute un chal­lenge à ma carrière. Je serai très heureux de parvenir à faire rayonner mon pays au delà de ses fron­tières grâce à mes exploits sur le court’