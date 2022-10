Neuvième défaite en finale en ATP 500 ce week‐end pour le Grec. Du coup, on se console comme on peut. Stefanos l’a fait en publiant un message sur son compte insta­gram où il évoque l’ac­cueil reçu à Astana. On ne sait pas si c’est vrai­ment lui qui a écrit ces lignes mais il est clair que le discours est réussi d’un point de vue du marketing.

Stef on IG today!💜🤍🖤♥️ pic.twitter.com/jRpNbhXgrh — Tsitsidaily🇬🇷🇺🇦 (@tsitsidaily) October 9, 2022 On se demande même si comme Federer avec la Suisse, Tsitsipas veut devenir une forme d’am­bas­sa­deur du Kazakhstan.



Après, il n’a pas forcé­ment tort car on connait peu cette région du monde d’un point de vue culturel. Il semble même qu’Astana soit une ville assez impres­sion­nante si on oublie le carac­tère poli­tique de la démarche.