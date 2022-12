Un peu après son double avec Stefanos, Nick a posté une ancienne photo où il jouait déjà avec le Grec. A cette époque, les deux cham­pions s’en­ten­daient bien. Depuis de l’eau a coulé sous les ponts et leur duel sous tension à Wimbledon a confirmé qu’ils n’étaient plus vrai­ment des camarades.

Dans son post, Nick rappe­lait donc à ceux qui ne le savaient pas que ce cilmat tendu n’avait pas été toujours la règle.



Stefanos a bien sûr vu ce post, et il lui a répondu avec : Tu es fou mon « frère » en anglais cela fait : « You are crazy bro »