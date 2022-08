Tsitsipas (au sujet de la Laver Cup): « Cette composition d’équipe est une blague. C’est Michael Jordan avec Red Bull, désolé (rires). Non, avec les Chicago Bulls »

Stefanos fait partie du casting en or de la Laver Cup et le grec en est très fier. C’est ce qu’il a expliqué lors de son média day.

« Laissez‐moi d’abord dire que c’est légen­daire. Cette compo­si­tion d’équipe est une blague (sourire). C’est Michael Jordan avec Red Bull – désolé (rires). Non, avec les Chicago Bulls. Désolé, mon esprit est partout. Je suis plus qu’ho­noré de faire partie de cette équipe. Honnêtement, je ne sais pas quel est le statut de Roger, mais je suis plus qu’heu­reux de le voir de retour sur le terrain. On a beau­coup vu Roger ces derniers mois. Oui, quel privi­lège de l’avoir dans l’équipe, de jouer, je l’es­père, le premier match de simple. Oui, toutes les meilleures expé­riences que j’ai eues sur le court ont été de jouer la Laver Cup, et c’est pour­quoi j’en suis un si grand fan. J’ai telle­ment appris de ces grands joueurs. J’ai l’oc­ca­sion de partager quelque chose de très signi­fi­catif avec eux au cours d’une période de perfor­mance de trois jours. Mais plus encore, nous avons l’oc­ca­sion de nous connecter et de partager de grandes idées sur le court et en dehors du court, de faire partie de quelque chose d’ex­tra­or­di­naire pour notre sport »