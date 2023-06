Omniprésent sur les réseaux sociaux depuis toujours et encore davan­tage depuis qu’il est en couple avec Paula Badosa, le Grec a expliqué il y a quelques jours à Bild le pour­quoi de cette fréquence impor­tante de posts. Comme le dit Stefanos, c’est une envie de partager son bonheur.

« Nous nous amusons telle­ment, telle­ment d’am­biances ensemble, nous sommes si honnêtes et ouverts et juste nous‐mêmes les uns avec les autres. C’est telle­ment rare à trouver ! Je suis moi‐même une personne privée, je ne voulais pas trop partager sur moi‐même sur les réseaux sociaux. Je n’ai jamais pensé que c’était néces­saire, surtout dans des rela­tions comme celle‐ci. Mais c’est telle­ment plus amusant que ça ne semble pas mal. Je ne veux pas m’im­poser, mais j’ai­me­rais que plus de gens ressentent cela. Je ne veux pas en faire de publi­cité, mais en même temps je souhaite que les gens se sentent inspirés »