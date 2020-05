Stefanos Tsitsipas, qui a repris l’entraînement avec une vraie intensité à la Mouratoglou Academy où il réside, a évoqué lors d’un live sur Instagram pour Eurosport une idée plutôt étrange, celle d’un confinement annuel qui nous permettrait de nous centrer sur les choses essentielles.

Le garçon est certes un créatif, mais il est quand même assez difficile d’adhérer à cette théorie : « Je pense en fait qu’ils devraient nous mettre en confinement une fois par an, c’est bon pour la nature, c’est bon pour notre planète. Je pense que ce serait très bénéfique pour l’environnement. La vie est une telle agitation que vous ne prenez jamais le temps de passer des longs moments avec votre famille et surtout de vous connecter avec eux. Maintenant, c’est l’occasion de le faire. Cela me ramène à l’époque où j’étais jeune et je n’ai pas beaucoup voyagé à ce moment-là. »