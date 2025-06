Parrain de la dernière promo­tion à l’aca­démie de Patrick Mouratoglou, Stefanos Tsitsipas a fait un petit discours où il a évoqué son rapport parti­cu­lier avec la légende Roger Federer. Visiblement, le Grec est nostal­gique de cette époque.

« Concernant l’in­fluence de Roger Federer, je la compa­re­rais à celle de Michael Jordan. Et je me sens chan­ceux d’avoir eu l’oc­ca­sion de partager le court de tennis avec lui. C’était proba­ble­ment l’une des expé­riences les plus majes­tueuses de ma vie. Pouvoir fouler le court et jouer contre lui. Je me suis soudain senti vivant. »