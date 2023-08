Cela fait main­te­nant quelques semaines que la rela­tion entre Tsitsipas et Badosa est connue. Depuis, les réseaux sociaux sont très alimentés de photos et vidéos du jeune couple… Les deux stars du tennis partagent régu­liè­re­ment du contenu où ils se montrent très amou­reux. Ce vendredi notam­ment, les fans du couple ont eu droit à une vidéo « humo­ris­tique » entre Badosa, Tsitsipas et une pastèque….

Tsitsidosa Instagram 11th August 📸



🤣🍉 pic.twitter.com/Htl3rogasW — Tsitsidosa Updates (@OnlyTsitsidosa) August 12, 2023

Une vidéo « amusante » dans laquelle le couple se montre encore très complice.