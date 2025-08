Difficile de savoir ce qu’il se passe dans la tête de Stefanos Tsitsipas. Le Grec semble repartir dans ses travers sans arrêt en essayant d’écarter son père de son équipe de coaching, puis en le rappelant.

Sa colla­bo­ra­tion avec Goran Ivanisevic a été un pur fiasco et a duré moins de deux mois, et sa rela­tion avec Paula Badosa est terminée.

L’ancien fina­liste de Roland‐Garros cherche donc un nouvel élan, et a fait passer un message étrange sur son compte X.

« Les gens teste­ront vos limites juste pour voir si elles sont réelles »

People will test your boun­da­ries just to see if they’re real.