Pour ses tweets régu­liers sur la société et la vie en général, Stefanos Tsitsipas a acquis le surnom de « philo­sophe ». Et même lors­qu’il parle de tennis, il peut se diffé­ren­cier. La preuve avec cette décla­ra­tion rapportée par l’ATP en ce début de semaine.

« J’ai juste besoin de rester vivant autant que possible. J’ai besoin d’être dans l’ins­tant présent, j’ai besoin de ralentir le temps. C’est quelque chose qui me trotte dans la tête. Si je suis capable de ralentir le temps, alors je peux voir, prévoir et exécuter. Je suppose que c’est ce que l’adré­na­line vous procure. Ça fait que tout va telle­ment loin et que tout s’en­chaîne sans qu’on y pense parfois. »