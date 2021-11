S’il ne fait pas toujours l’una­ni­mité sur un court de tennis, Stefanos Tsitsipas a souvent des choses très inté­res­santes à dire en dehors. Surtout lors­qu’il s’éloigne du thème du tennis. Récemment, il a donné une nouvelle inter­view passion­nante à La Stampa dans laquelle il revient sur son enfance alors que son pays, la Grèce, était à l’époque frappée par une grave crise économique.

« J’ai très mal vécu la période de la crise. J’avais l’im­pres­sion de ne pas être consi­déré : la Grèce était dans le chaos, alors je me suis retrouvé dans le chaos. C’est comme ça que le racisme fonc­tionne et je l’ai vécu, je l’ai subi. Cela m’a égale­ment donné la force de m’éloi­gner d’un stéréo­type, mais ces insultes gratuites ont déclenché le désir de montrer qui j’étais vrai­ment et ce dont les Grecs sont capables. L’effondrement écono­mique est un échec de la poli­tique, pas des personnes, mais à un certain moment, c’est comme si le sens était perdu. Ils me mettaient au milieu de tout cela », a déclaré Stefanos avant d’ex­pli­quer ce qui a déclenché chez lui le désir de devenir un joueur de tennis.

« Ces années tordues sont la raison pour laquelle j’ai commencé à jouer au tennis. Elles ont été mon trem­plin. J’ai grandi dans une situa­tion compli­quée dont je voulais m’échapper, je voulais un avenir pour moi et ma famille, je voulais m’éloi­gner de certains juge­ments cruels que n’im­porte qui se permet­trait de porter. Êtes‐vous grec ? Alors vous n’êtes bon à rien. Le tennis m’a immé­dia­te­ment donné des oppor­tu­nités, il m’a permis de montrer ma valeur. Aujourd’hui, mon pays va mieux, il s’est remis sur pied après une situa­tion désas­treuse, nous ne sommes pas encore tota­le­ment sortis des diffi­cultés, mais nous nous remet­tons. Je suis fier d’être grec et j’es­père donner une certaine satis­fac­tion avec mes résultats. »