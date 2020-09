En conférence de presse après sa victoire, le joueur grec n’a été questionné que principalement sur un sujet, l’utilité de la serviette dans un match, mieux dans une carrière. Le journaliste en question lui ayant posé toutes ces questions devaient avoir un sujet mag à rédiger. Toujours est-il que Stefanos a répondu avec beaucoup de sincérité. Et le moins que l’on puisse dire c’est que la serviette est un élément essentiel à sa concentration : « J’ai une vraie histoire avec la serviette. J’avais l’habitude d’avoir une serviette quand j’avais trois, quatre ans et je la portais toujours. C’était comme mon jouet, en gros (souriant). Cet objet représente donc quelque chose de spécial dans ma vie. Cela me procure une sorte de confort. Et son utilité est avéré, car ce n’est pas très confortable de jouer tout en sueur surtout quand elle coule sur votre visage, qu’elle atteint les yeux, c’est très gênant. Donc savoir que l’on peut l’avoir à nos côtés, entre les points, c’est important »