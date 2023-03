En confé­rence de presse à Miami, Stefanos a fait du Stefanos. Il a notam­ment expliqué qu’il avait changé d’at­ti­tude et que cela lui permet­tait d’être mieux dans ses baskets.

« Je suis plus ouvert et plus détendu, moins intro­verti, surtout par rapport aux trois ou quatre dernières années où je suis arrivé sur le circuit. J’étais extrê­me­ment disci­pliné, et je le suis toujours, mais je sais aussi que je peux me détendre. J’avais l’ha­bi­tude de passer deux semaines enfermée dans ma chambre, dans mon monde, et main­te­nant je me permets plus de liberté. Je pense que cela m’a beau­coup apporté et m’a permis de grandir en tant que personne, mais cela m’empêche de me concen­trer à 100 % sur le tennis chaque semaine »