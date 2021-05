Stefanos Tsitsipas est un joueur à part sur le circuit. C’est aussi pour cela qu’il a du succès sur les réseaux sociaux notam­ment sur Instagram où il a déjà un million d’abonnés.

S’exprimant au Mundo Deportivo, le joueur grec a expliqué qu’au final les réseaux sociaux pouvaient l’aider à comprendre le monde dans lequel il vit : « Cela m’aide à me comprendre. Je sais que je suis un joueur de tennis et que je dois me consa­crer à ça, mais parfois je me sens perdu dans ce monde comme si rien d’autre ne comp­tait. J’ai besoin de montrer et de comprendre d’autres parties de moi‐même. Cela me permet de trouver plus faci­le­ment une meilleure connexion avec moi‐même ».

Tsitsipas produit par exemple des vidéos pour ses fans avec un certain succès, il essaye d’y faire passer des messages de partage et de géné­ro­sité : « Je pense que c’est normal de passer mon temps libre de manière produc­tive et de faire quelque chose de bien, de divertir les autres. J’aimerais que d’autres contri­buent davan­tage, mais j’en ai certains avec lesquels je peux avoir un impact, que je peux aider non seule­ment dans le tennis mais au‐delà du sport » a expliqué Stefanos.