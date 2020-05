Stefanos Tsitsipas avait défrayé la chronique en divulguant sur les réseaux sociaux le numéro de portable de Nick Kyrgios lors de son anniversaire. Du coup, hier, Nick qui était en « chat » avec le grec ne s’est pas gêné de lui demander s’il pouvait livrer celui de Stefanos à la planète entière. « Let’s do it » lui a répondu le Grec après avoir bien précisé que s’il avait pu donner celui de l’Australien, c’est bien qu’il avait l’approbation préalable de son ami Nick. Maintenant que Kyrgios a lui aussi l’autorisation, on attend avec impatience de savoir si oui ou non Nick ira jusqu’au bout. En tout cas, cet échange dans la bonne humeur confirme bien que les deux champions sont proches, cela fait plaisir à voir.