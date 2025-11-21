Décidément, Stefanos Tsitsipas traverse une période compliquée.
Auteur de la pire saison de sa carrière et redescendu au 34e rang mondial, le joueur grec s’est également illustré en dehors des courts. Et pas de la meilleure des manières.
Il a en effet été flashé avec sa voiture à 210 km/h sur une autoroute limitée à 120. Conséquence directe : 2000 euros d’amende et une suspension d’un an de son permis de conduire.
Suite à la médiatisation de cette affaire, le clan Tsitsipas a tenté d’éteindre l’incendie en expliquant que le conducteur n’était pas Stefanos. « Il ne conduisait pas, il était passager. Il avait prêté sa voiture à quelqu’un d’autre, comme ça arrive souvent. »
Suffisant pour éviter les sanctions ? Affaire à suivre…
Publié le vendredi 21 novembre 2025 à 13:53