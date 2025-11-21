Décidément, Stefanos Tsitsipas traverse une période compliquée.

Auteur de la pire saison de sa carrière et redes­cendu au 34e rang mondial, le joueur grec s’est égale­ment illustré en dehors des courts. Et pas de la meilleure des manières.

Il a en effet été flashé avec sa voiture à 210 km/h sur une auto­route limitée à 120. Conséquence directe : 2000 euros d’amende et une suspen­sion d’un an de son permis de conduire.

Suite à la média­ti­sa­tion de cette affaire, le clan Tsitsipas a tenté d’éteindre l’in­cendie en expli­quant que le conduc­teur n’était pas Stefanos. « Il ne condui­sait pas, il était passager. Il avait prêté sa voiture à quelqu’un d’autre, comme ça arrive souvent. »

Suffisant pour éviter les sanc­tions ? Affaire à suivre…