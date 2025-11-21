AccueilInsoliteTsitsipas perd son permis de conduire après un excès de très grande...
Tsitsipas perd son permis de conduire après un excès de très grande vitesse

Décidément, Stefanos Tsitsipas traverse une période compliquée.

Auteur de la pire saison de sa carrière et redes­cendu au 34e rang mondial, le joueur grec s’est égale­ment illustré en dehors des courts. Et pas de la meilleure des manières.

Il a en effet été flashé avec sa voiture à 210 km/h sur une auto­route limitée à 120. Conséquence directe : 2000 euros d’amende et une suspen­sion d’un an de son permis de conduire. 

Suite à la média­ti­sa­tion de cette affaire, le clan Tsitsipas a tenté d’éteindre l’in­cendie en expli­quant que le conduc­teur n’était pas Stefanos. « Il ne condui­sait pas, il était passager. Il avait prêté sa voiture à quelqu’un d’autre, comme ça arrive souvent. »

Suffisant pour éviter les sanc­tions ? Affaire à suivre… 

Publié le vendredi 21 novembre 2025 à 13:53

