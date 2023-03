Comme tout le monde le sait, Stefanos Tsitsipas adore utiliser son compte Twitter pour faire passer toutes sortes de messages.

Ce dimanche, le Grec a donc sorti sa « plus belle plume » pour rendre hommage à l’an­cien numéro un mondial devenu depuis commen­ta­teur, Jim Courier. « Le commen­taire de tennis de Jim Courier est un plaisir à écouter. Son impres­sion­nante combi­naison de compré­hen­sion, d’ana­lyse, d’empathie et d’hu­mi­lité est toujours soutenue par une prépa­ra­tion minu­tieuse. Il décom­pose le jeu d’une manière à la fois impres­sion­nante et inspirante. »

Sauf que ce message a été en très grande partie copié sur un compte bien connu des suiveurs de tennis, @vanshv2k. « Rien de mieux que d’écouter Jim Courier commenter un match. Connaissance, analy­tique, critique, mais aussi empa­thique. Assez humble pour un ancien joueur qui a remporté 4 tour­nois majeurs dans sa carrière. Il entre dans le stand si bien préparé et recherché aussi. Décompose les infor­ma­tions intelligemment. »

Un pompage qui vient mettre un sérieux coup dans l’aile aux préten­dues inspi­ra­tions de l’ac­tuel 3e joueur mondial sur la toile…