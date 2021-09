Arrivé presque comme le vilain petit canard dans la Team Europe de la Laver Cup après les remous sucités par ses longues pauses toilettes et ses « brouilles » avec Medvedev ou Zverev, Stefanos Tsitsipas est reparti de son séjour à Boston ravi.

En plus de la victoire nette de son équipe, le Grec a même tenu à remer­cier ses coéqui­piers pour les précieux moments de cama­ra­de­ries et d’échanges. Et ce n’est pas tout puis­qu’il a même rajouté une couche en décla­rant sur son compte Twitter que la Laver Cup était désor­mais sa compé­ti­tion favo­rite. Rien que ça.