Alors qu’il affron­tera Dominic Thiem lors de son entrée en lice sur Masters 1000 de Madrid face pour le choc du deuxième tour, Stefanos Tsitsipas, lors d’une inter­view accordée à Marca, est revenu sur un évène­ment trau­ma­ti­sant de sa jeunesse lors­qu’il a failli se noyer dans la Mer Égée en 2015 pendant des vacances en Crète.

Question du jour­na­liste : « En 2015, vous avez failli vous noyer dans la mer Égée alors que vous étiez en vacances en Crète. Y êtes‐vous retourné ? »

« J’y suis retourné plusieurs fois car cette expé­rience fait partie du passé et je n’y pense plus. J’ai tourné la page mais j’ai eu très peur et j’es­père que cela ne se repro­duira plus dans ma vie. »