Le tennis Magazine alle­mand a eu le chance de rencon­trer Stefanos fin du mois d’Aout pour un entre­tien en face à face qu’il publie cette semaine sur leur site web. Le Grec se livre avec beau­coup de sincé­rité et cela peut quelques fois être perturbant.

Quand le jour­na­liste l’in­ter­roge sur le fait que Stefanos prend beau­coup de temps au sujet par exemple de ces fameux vlogs, le Grec explique que cela est vital pour lui.

« Je pense que toutes les personnes talen­tueuses veulent être créa­tives. Je ne sais pas si je suis talen­tueux, mais certains le prétendent. Je m’in­té­resse à beau­coup de choses. J’essaie toujours et partout de trouver ma voie et de me démar­quer des autres. Faire du cinéma pour­rait être une possi­bi­lité à l’avenir. Se lancer dans une carrière d’ac­teur, de réali­sa­teur ou de produc­teur, ce serait cool. Mais pour l’ins­tant, j’ai d’autres prio­rités et je n’ai pas vrai­ment le temps de penser à ce genre de choses »