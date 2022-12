Questionné sur la nouvelle série Netflix qui sera centrée sur les coulisses du circuit profes­sionnel et qui sortira le 13 janvier prochain, Stefanos Tsitsipas, qui appa­raîtra des les derniers épisodes de la saison 1, estime que les fans ne vont pas être déçus.

« Les fans vont pouvoir comprendre notre sport mais aussi notre mode de vie de manière beau­coup plus profonde. Certes, c’est quelque chose de pas facile à montrer et à présenter au public. Ils avaient besoin de beau­coup de plans et d’angles de couver­ture diffé­rents. Ensuite, vous devez néces­sai­re­ment déve­lopper un niveau d’in­ti­mité extrê­me­ment solide avec nous les joueurs, car ce n’est qu’ainsi que vous pourrez vous assurer que les joueurs vous permettent d’en­trer dans leur monde, de partager et de vous faire vivre avec eux les expé­riences et les voyages dont ils deviennent prota­go­nistes. Je me sens vrai­ment chan­ceux d’avoir pu être l’un des sujets de la série. »