Un peu moins d’un mois après avoir lancé une invi­ta­tion à Margot Robbie lors d’une inter­view sur le court avec Jim Courier sur l’Open d’Australie, Stefanos Tsitsipas a décidé d’aller voir le dernier film en salle dans lequel appa­raît l’ac­trice australienne.

« Je viens de regarder Babylon de Damien Chazelle et je suis bluffé ! Les visuels épous­tou­flants vous trans­portent dans le faste et le glamour d’Hollywood des années 1930. L’attention portée aux détails est impec­cable et l’his­toire est à la fois capti­vante et stimu­lante. Quel chef d’oeuvre ! », a écrit le joueur grec sur son compte Twitter.

S’il n’a pas cité le nom de son actrice préférée, on peut se douter qu’il a dû appré­cier sa perfor­mance aux côtés notam­ment de Brad Pitt et Tobey Maguire.