Jo‐Wilfried Tsonga était l’une des stars présentes à Tignes pour les Espoirs du Sport. Le Tricolore a même donné une inter­view à nos confrères d’Eurosport. Jo revient sur sa superbe carrière et ce qui lui manque le plus main­te­nant qu’il a rangé sa raquette au placard.

« Ce qui me manque le plus, ce sont les ambiances. Je suis allé à Bercy, ça faisait long­temps que je n’y étais pas allé. La seule chose où je me suis dit que j’ai­me­rais revivre ça, c’est vrai­ment l’am­biance, l’en­trée sur le terrain avec le public, l’échange avec le public après un gros point. Ça, c’est vrai­ment quelque chose qui me manque et qui me manquera toute ma vie sauf si je fais tout d’un coup un autre métier artis­tique. Le reste, je m’en passe avec grand plaisir.