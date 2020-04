Dans un live organisé sur la page Facebook de France Olympique, Jo-Wilfried Tsonga a joué le jeu des questions réponses avec Tony Estanguet comme Community manager. Très à son aide, le Tricolore a avoué qu’il ne pouvait se permettre le fameux apéro car « le monde écart et c’est la brioche qui repart ». On apprend aussi que si Jo est à la retraite, Tony lui trouvera une place dans son team : « T’inquiètes pas Jo, on aura toujours quelque chose à te faire faire si tu n’es plus sur les courts ». Enfin quand un intenable demande à Jo de choisir entre Roland-Garros et Bercy, le Manceau a pris son temps avant de répondre : « C’est très dur car à Bercy j’ai connu des ambiances de fou, c’est comme si on me demande de choisir entre ma mère et mon père »