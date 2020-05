Il y a quelques chose de vraiment intimiste quand Naomi Osaka mène les débats face à des champions masculins. Après Gaël Monfils, c’est donc le Grec Stefanos Tsitsipas qui s’y est collé.

Moins spectaculaire que le live avec la « Monf », la conversation a cependant été le théâtre de moments succulents comme celui où les deux protagonistes tentent de discuter en français.

Leur fou rire commun est vraiment communicatif, et on sent quand même que le jeune Stefanos est un légèrement intimidé. Les Américains ont une expression pour définir ce type de moment : So cute.