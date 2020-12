Lors d’une longue interview vidéo, la joueuse ukrainienne a tenu à tirer la sonnette d’alarme sur le phénomène devenu trop « classique » des insultes et des menaces de mort liés aux parieurs : « Je reçois des tonnes de messages de joueurs après chacun de mes matchs. Ce sont des messages où l’on me menace de me tuer, moi, ma famille. Certains me souhaitent même que je tombe malade, c’est ignoble. Je pense que les gens ne se rendent pas compte de ce qu’ils écrivent, et même si certains les effacent, le mal est déjà fait et cette situation est plus que stressante. Ce n’est pas vraiment de ma faute s’il y a des gens qui décident d’investir leur argent pour parier sur mes matchs. Je fais juste mon travail et je peux gagner ou perdre »