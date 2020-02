Lors de l’Open d’Australie, Stefanos Tsitispas avait expliqué que les fans grecques dans les tribunes ne devaient pas se comporter comme des supporters de football. Et bien, l’entraineur du PSG, qui est un fan de tennis, a renvoyé la balle en expliquant que Kylian Mbappé ne devait pas se comporter comme un joueur de tennis.



En fait, comme Tuchel a décidé de le sortir avant la fin du match face à Montpellier, l’attaquant parisien a eu une altercation avec le coach au moment de sortir. Une attitude qui n’est pas passée inaperçue et qui a fait un très gros buzz sur la toile.

Logique donc que l’entraineur s’explique sur cet incident en conférence de presse : « On fait du foot, pas du tennis. Mbappé est intelligent et avec un bon état d’esprit, on n’a pas besoin de ce genre de situation ». Si l’on comprend aisément sa volonté d’apaiser la situation, sa référence au tennis nous semble très difficilement déchiffrable.