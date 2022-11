Dans une inter­view exclu­sive accordée à Sportskeeda, Dimitri Tursunov parle de son expe­rience de coach mais aussi de sa vie de joueur. Interrogé sur le débat du GOAT, il propose une idée un peu audacieuse.

« Honnêtement, je vois ces débats et je lis ce que les gens disent. Chacun sort son propre argu­ment. Je n’ai jamais eu ce désir énorme d’es­sayer de déter­miner qui est le plus grand de tous les temps et je n’y prête pas vrai­ment atten­tion. Après, évidem­ment, Roger a été le premier à exercer une telle domi­na­tion. Pete Sampras a égale­ment exercé une domi­na­tion énorme sur le tennis, mais je pense que Roger l’a propulsé à un autre niveau, puis Rafa l’a rattrapé, suivi et dépassé, et enfin Novak, qui a dépassé Roger et est un peu plus loin que Rafa. Qui sait, peut‐être que quel­qu’un d’autre va devenir encore plus grand que tous ces joueurs »