Il faut savoir innover pour toujours maintenir une motivation au sein de son team. Cette idée est bien ancrée au sein de la Mouratoglou Academy qui a troqué sa préparation classique à l’Ile Maurice pour un nouveau concept à Boca Raton en Floride. Le groupe est d’abord restreint avec Serena Williams, Coco Gauf et Holger Rune, l’espoir danois qui est numéro 2 mondial chez les juniors, et la préparation est agrémentée de cours de chorégraphie, de fitness et de boxe. Pour proposer cette palette d’activité, la Mouratoglou Academy a donc convié Shaun T, Bob Sinclar et Mike Tyson, rien que ça…. Dans un monde du tennis assez classique et traditionnel, la Mouratoglou Academy fait une nouvelle fois preuve d’une vraie capacité créative.