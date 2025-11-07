AccueilInsoliteUgo Humbert déjà en reconversion avec d'autres joueurs du circuit : «...
Ugo Humbert déjà en recon­ver­sion avec d’autres joueurs du circuit : « Ben Shelton à la batterie, il enver­rait du lourd avec ses gros bras »

Par Thomas S

Interrogé par le Moselle Open, le natif de Metz Ugo Humbert, qui ne parti­cipe pas à l’édi­tion 2025 en raison d’une bles­sure au dos, s’est amusé à imaginer une recon­ver­sion dans la musique. Lui qui joue du piano a pensé à plusieurs de ses collègues du circuit qui pour­rait l’ac­com­pa­gner pour former un boys band.

« Je verrais bien Ben Shelton à la batterie, avec des bons bras quoi, il envoie du lourd un peu. Et après je crois qu’il y a Andrey Rublev aussi qui fait de la musique. Lui il pour­rait faire de la guitare, un peu métal (rires) ! »

La créa­tion du groupe n’est évidem­ment pas pour tout de suite, mais le Français a fait le premier pas !

Publié le vendredi 7 novembre 2025 à 15:46

