Interrogé par le Moselle Open, le natif de Metz Ugo Humbert, qui ne participe pas à l’édition 2025 en raison d’une blessure au dos, s’est amusé à imaginer une reconversion dans la musique. Lui qui joue du piano a pensé à plusieurs de ses collègues du circuit qui pourrait l’accompagner pour former un boys band.
« Je verrais bien Ben Shelton à la batterie, avec des bons bras quoi, il envoie du lourd un peu. Et après je crois qu’il y a Andrey Rublev aussi qui fait de la musique. Lui il pourrait faire de la guitare, un peu métal (rires) ! »
If you had to start a band with players on the @atptour… Who’s in your lineup, @HumbertUgo ? 🎸🔥@TennisTV pic.twitter.com/MhMlsm9BLz— Moselle Open (@MoselleOpen) November 7, 2025
La création du groupe n’est évidemment pas pour tout de suite, mais le Français a fait le premier pas !
Publié le vendredi 7 novembre 2025 à 15:46