À l’approche des fêtes de fin d’année, la plupart des commerces alimentaires vont réaliser leur plus gros chiffre d’affaire et vont devoir travailler d’arrache-pied afin de contenter les demandes de la clientèle. C’est pour cela que Ugo Humbert a laissé le short et la raquette de côté pour enfiler le tablier de boucher afin d’aider la petite famille.

Pour rappel, ses parents possèdent la Maison Humbert, une boucherie charcuterie traiteur depuis 1922.