On a appris hier l’hypothèse d’une séparation entre Alexander Zverev et sa compagne Brenda Patea. Aujourd’hui, nous apprenons la formation d’un nouveau couple, entre le gagnant du tournoi de double de Roland-Garros Andreas Mies et la présentatrice sur RTL Jana Azizi. Tous deux annoncent leur relation par le biais de photos de câlins sur Instagram. Le coeur rouge veut tout dire…