Quelques semaines après les merveilleux adieux de Roger Federer à Londres lors de la cinquième édition de la Laver Cup, Punto de Break a eu la magni­fique idée de partir à la rencontre Alfonso Aldana, posses­seur de la plus grand collec­tion de raquettes « RF » au monde. Cet entraî­neur espa­gnol, direc­teur pendant dix ans de la Quest Tennis Academy aux Etats‐Unis, a eu la chance de rencon­trer son idole lors de l’US Open 2017. Il s’est remé­moré pour nos confrères espa­gnols son échange assez court mais savou­reux avec le maestro suisse.

Alfonso : Roger, je peux vous demander une photo ?

Federer : Oui, bien sûr. (Ljubicic prend la photo)

Alfonso : Roger, je peux te montrer une photo ?

Federer : Ne t’in­quiète pas, tu n’as pas à me montrer celle qu’on vient de prendre.

Alfonso : Non, non, c’est un autre.

(Il lui montre la collec­tion de casquettes)

Federer : Ce n’est pas possible ! C’est incroyable. Mais combien en avez‐vous ?

Alfonso : Actuellement 75, je les collec­tionne depuis 5 ans.

Federer : Mais il te manque la jaune, de Colombie.

Alfonso : Quel salaud, comment tu sais ça (rires).

Federer : Tu as dû en apporter pour que je les signe, non ?

Alfonso : C’est une bonne chose que tu me l’aies dit, j’étais même gêné de les sortir.

(Il sort les casquettes)

Alfonso : J’en ai apporté 6, je suis désolé s’il y en a trop.

Federer : Je signe les 6. Et si vous m’ap­portez 20, je signe les 20.

Une petite signée Punto de Break.