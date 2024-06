On le sait la famille de Rafael Nadal est catho­lique et la reli­gion tient une place impor­tante dans leur vie. C’est pour­quoi, Xisca et Rafa ont décidé de baptiser leur fils Rafael Junior ; L’information a été divul­guée ce mardi alors que la céré­monie a eu lieu à Manacor en toute discre­tion ce lundi.

Rafa Jr was baptized yesterday in Manacor ! #RafaelNadal https://t.co/Pb2HN42VcG — Sandy (@nycsandygirl) June 18, 2024

Rafael Junior est main­te­nant un visage connu depuis que quelques scènes et notam­ment une à Madrid a tourné en boucle sur les réseaux sociaux. Il est vrai qu’il a un vrai air de famille et sa ressem­blance avec son papa est réelle.