La surprise a été totale auprès des fans du Serbe en voyant Nole portant un bébé chiot. Mais c’est sa femme Jelena qui a apporté rapi­de­ment la réponse concer­nant l’ar­rivée de ce nouveau membre de la famille Djokovic. Elle l’a fait par le biais de son compte Instagram en expli­quant les circons­tances assez spéciales de cette adop­tion qui n’est pas tout à fait récente puisque dans le « diapo­rama » posté sur son compte Instagram le chiot a vrai­ment grandi.

On imagine que ce chiot est déjà devenu le supporter de Nole et l’on peut même penser que prochai­ne­ment lors d’une de ces victoires on pourra le voir la truffe devant un écran de télévision

Pour résumer le parcours de ce chien chez les Djokovic, Jelena a eu une phrase toute simple.

« Je ne sais pas si nous l’avons trouvé ou s’il nous a trouvés. Heureusement, aucun d’entre nous n’est plus perdu »