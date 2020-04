Ce gamin est une vraie pépite, vainqueur d’Auray en 2019, mais aussi membre du team des Petits Crocos de Tecnifibre, Benjamin Gusic-Wan impressionne par son naturel, son aisance et son vocabulaire. Ce que l’on retiendra de ce jeu de questions-réponses c’est le Listen to your coach, voila une idée qui sonne comme un axe de succès