Il se passe parfois des situations que l’on ne peut expliquer au tennis. On se souvient tous de l’invasion d’abeilles qui avait interrompu un match de Carlos Alcaraz à Indian Wells. Cette nuit, c’est une alarme incendie qui est venue gêner Jannik Sinner et Gabriel Diallo au début du deuxième set.
Un évènement incongru face auquel l’Italien était totalement mort de rire, sûrement étonné par l’improbabilité de cette situation.
My god, a fire alarm now.— José Morgado (@josemorgado) August 12, 2025
It’s been a nightmare.
Sinner can’t help but smile. pic.twitter.com/Ukd8Q0pAtr
Ce qui est moins drôle est que les deux joueurs ont été contraints de jouer alors que l’alarme résonnait toujours, car personne ne trouvait comment la stopper…
Sinner ace as fire alarm continues to ring out. @CincyTennis#CincinnatiOpen pic.twitter.com/AMeTnvyRcq— EveryDayValue (@every_day_value) August 12, 2025
Un évènement qui n’a pas déconcentré Sinner, qui s’est imposé malgré quelques difficultés, comme il l’a déclaré.
Publié le mardi 12 août 2025 à 11:18