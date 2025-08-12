Il se passe parfois des situa­tions que l’on ne peut expli­quer au tennis. On se souvient tous de l’in­va­sion d’abeilles qui avait inter­rompu un match de Carlos Alcaraz à Indian Wells. Cette nuit, c’est une alarme incendie qui est venue gêner Jannik Sinner et Gabriel Diallo au début du deuxième set.

Un évène­ment incongru face auquel l’Italien était tota­le­ment mort de rire, sûre­ment étonné par l’im­pro­ba­bi­lité de cette situation.

My god, a fire alarm now.



It’s been a night­mare.



Sinner can’t help but smile. pic.twitter.com/Ukd8Q0pAtr — José Morgado (@josemorgado) August 12, 2025

Ce qui est moins drôle est que les deux joueurs ont été contraints de jouer alors que l’alarme réson­nait toujours, car personne ne trou­vait comment la stopper…

Un évène­ment qui n’a pas décon­centré Sinner, qui s’est imposé malgré quelques diffi­cultés, comme il l’a déclaré.