Insolite

Une alarme incendie retentit en plein match, Jannik Sinner est mort de rire !

Matteo Rubbo
Par Matteo Rubbo

Il se passe parfois des situa­tions que l’on ne peut expli­quer au tennis. On se souvient tous de l’in­va­sion d’abeilles qui avait inter­rompu un match de Carlos Alcaraz à Indian Wells. Cette nuit, c’est une alarme incendie qui est venue gêner Jannik Sinner et Gabriel Diallo au début du deuxième set.

Un évène­ment incongru face auquel l’Italien était tota­le­ment mort de rire, sûre­ment étonné par l’im­pro­ba­bi­lité de cette situation.

Ce qui est moins drôle est que les deux joueurs ont été contraints de jouer alors que l’alarme réson­nait toujours, car personne ne trou­vait comment la stopper…

Un évène­ment qui n’a pas décon­centré Sinner, qui s’est imposé malgré quelques diffi­cultés, comme il l’a déclaré.

Publié le mardi 12 août 2025 à 11:18

