La joueuse de hockey-sur-gazon Rose Keddell a récemment déclaré dans une interview qu’elle avait été impressionnée par la présence de Novak Djokovic, lors des Jeux Olympiques à Rio en 2016 : « Je me souviens qu’un jour, nous étions assis dans la salle à manger et que tout le monde s’est précipité sur le court de tennis parce que Djokovic avait un entraînement. Tout d’un coup, je me suis dit : « Wow, je suis à cet événement et Djokovic aussi. Je n’arrive pas à croire que je participe à la même chose que lui ». C’est bizarre de réaliser que vous êtes vraiment là. »