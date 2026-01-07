Le circuit ITF réserve parfois de grosses surprises, comme cette semaine au Kenya où une Égyptienne du nom de Hajar Abdelkader a été invitée pour participer à un tournoi W35, alors qu’elle ne sait visiblement pas jouer au tennis.
Opposée à l’Allemande Lorena Schaedel, 1026e joueuse mondiale, cette inconnue a affiché un niveau de jeu catastrophique et n’a marqué que trois points dans le match dont deux doubles fautes et une faute directe de son adversaire.
Selon Tennis Legend, qui a eu le courage de regarder le match en replay, Hajar Abdelkader n’aurait remis que six fois la balle dans le court durant toute la partie frappé : « 4 services (elle a pris 4 retours gagnants) et 2 retours » !
Les images parlent d’elles‐mêmes.
Je viens de mater le match en entier vitesse x2 (il ne faut pas déconner non plus).— Tennis Legend (@TennisLegende) January 7, 2026
Bilan : Elle devait vraiment jouer pour la première fois de sa vie. Elle ne connaissait même pas les règles au service.
Elle a gagné 3 points. Son adversaire a fait deux doubles dans le même jeu… https://t.co/AMY4MFarg9
Alors comment as‐t‐elle pu obtenir une invitation pour un tournoi professionnel ? Cette question reste pour le moment sans réponse.
Publié le mercredi 7 janvier 2026 à 18:42