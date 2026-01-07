Le circuit ITF réserve parfois de grosses surprises, comme cette semaine au Kenya où une Égyptienne du nom de Hajar Abdelkader a été invitée pour parti­ciper à un tournoi W35, alors qu’elle ne sait visi­ble­ment pas jouer au tennis.

Opposée à l’Allemande Lorena Schaedel, 1026e joueuse mondiale, cette inconnue a affiché un niveau de jeu catas­tro­phique et n’a marqué que trois points dans le match dont deux doubles fautes et une faute directe de son adversaire.

Selon Tennis Legend, qui a eu le courage de regarder le match en replay, Hajar Abdelkader n’au­rait remis que six fois la balle dans le court durant toute la partie frappé : « 4 services (elle a pris 4 retours gagnants) et 2 retours » !

Les images parlent d’elles‐mêmes.

Je viens de mater le match en entier vitesse x2 (il ne faut pas déconner non plus).



Bilan : Elle devait vrai­ment jouer pour la première fois de sa vie. Elle ne connais­sait même pas les règles au service.



Elle a gagné 3 points. Son adver­saire a fait deux doubles dans le même jeu… https://t.co/AMY4MFarg9 — Tennis Legend (@TennisLegende) January 7, 2026

Alors comment as‐t‐elle pu obtenir une invi­ta­tion pour un tournoi profes­sionnel ? Cette ques­tion reste pour le moment sans réponse.