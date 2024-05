Tous les passionnés avaient été charmés par l’oeuvre de @tvboy qui avait peint sur un mur de la capi­tale espa­gnole une belle acco­lade entre Carlos Alcaraz et Rafael Nadal. Peut‐être que la « média­ti­sa­tion » de l’oeuvre est respon­sable de son « saccage ».

Una pena que el mural tan bonito de @tvboy sobre Rafa Nadal y Carlos Alcaraz no haya ni aguan­tado en pie dos días 😢😢😢



Vaya sociedad, que no es capaz de respetar este tipo de cosas.



Foto : Víctor Monje. pic.twitter.com/oZpzcAeZrr — José Morón (@jmgmoron) May 2, 2024

On ne le saura pas mais il est triste de voir une oeuvre aussi « poétique » réduit à néant grâce à une bombe de pein­ture noire d’au­tant que Carlos et Rafa devraient former un beau duo qui va tenter de ramener une médaille aux Jeux de Paris 2024.