Mardy Fish et Bob Bryan encaissent un nouveau coup dur quelques jours après la défaite des Etats‐Unis en quarts de finale de la Coupe Davis contre l’Italie. Le capi­taine et l’en­traî­neur de la Team USA ont en effet été sanc­tionnés par l’Agence inter­na­tio­nale pour l’in­té­grité du tennis (ITIA) pour avoir avoir fait la promo­tion de DraftKings, un opéra­teur de paris spor­tifs, sur leurs réseaux sociaux pendant l’US Open.

« L’ITIA a prononcé des sanc­tions à l’en­contre de deux entraî­neurs de tennis améri­cains pour avoir enfreint les règles de parrai­nage de paris du tennis. Bob Bryan et Mardy Fish ont tous deux été condamnés à une amende de 10 000 dollars et à une inter­dic­tion de quatre mois avec sursis après avoir reconnu avoir fait la promo­tion d’un opéra­teur de jeux sur les médias sociaux. Les deux personnes ont plei­ne­ment coopéré et ont immé­dia­te­ment retiré leurs messages », peut‐on lire dans un communiqué.

Mardy Fish and Bob Bryan have been fined for social media gaming promo­tion. pic.twitter.com/cQ8urmRu0z — Michal Samulski (@MichalSamulski) November 29, 2022

La Fédération améri­caine de tennis a réagi : « L’USTA est au courant des amendes infli­gées par l’ITIA à Mardy Fish et Bob Bryan. Mardy et Bob ont tous deux notre soutien total. Comme l’a déclaré l’ITIA, aucun des deux n’était conscient que leurs actions consti­tuaient une viola­tion des proto­coles, et une fois informés, ils ont immé­dia­te­ment et ont plei­ne­ment coopéré avec l’ITIA tout au long du processus. »