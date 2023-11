Le centre incroyable de Décines à côté du stade des Lumières se doit de devenir un lieu de performance.

Si le démar­rage est un peu « poussif », une actua­lité sympa­thique est venue égayer l’ac­tua­lité de l’académie.

En effet, on a appris hier, qu’Aravane Rezaï était une nouvelle pension­naire et qu’elle avait visi­ble­ment l’ob­jectif de tout faire aidée par le team de Jo pour revenir à un bon niveau.

Natif de Saint ‑Etienne, main­te­nant âgée de trente six ans, ce n’est pas la première fois qu’elle tente un come‐back.

Quel que soit le résultat final, on ne peut que féli­citer la All In qui lui donne la chance de se retrouver dans une belle dynamique.