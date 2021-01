Quand on est une vraie star dans un petit pays, il faut savoir se faire discrète surtout quand on utilise sa notoriété et ses moyens pour obtenir quelques privilèges. C’est visiblement ce qu’il s’est passé ce week-end quand les médias slovaques ont appris que Dominika Cibulkova avait été vaccinée contre le Covid-19 comme d’ailleurs son mari alors même que la procédure ne devait pas le lui permettre. Comme en France, le ministère de la santé slovaque a défini des populations prioritaires dont évidemment la championne de tennis ne fait pas partie.

Une fois la nouvelle répandue et vérifiée, Dominika a tenté d’éteindre l’incendie en postant un message d’explication sur son compte Instagram pour expliquer que cela s’était produit par « hasard » alors que tout le monde évoque une « corruption » : « Je suis vraiment désolée d’avoir été induite en erreur lorsque j’ai accompagné mon compagnon à l’hôpital à titre informatif seulement. Si j’avais eu la moindre idée que je faisais une grave erreur je ne me serai pas fait vacciner. Je suis vraiment désolée par rapport à toutes les personnes qui attendent le vaccin. Dans le même temps, cependant, je voudrais exhorter les gens à ne pas avoir peur des vaccinations. Je serais heureuse si cet événement malheureux avait un effet positif pour convaincre autant de personnes que possible de la nécessité de se faire vacciner »

Malgré ses bons mots, l’affaire ne va pas s’arrêter la car un joueur professionnel de football est dans la même situation, ce qui confirme un vrai dysfonctionnement alors même que la pandémie est encore présente dans le pays.