Présent cette semaine à Buenos Aires aux côtés d’Alex Molcan, le joueur qu’il entraîne depuis main­te­nant 9 mois, Marian Vajda, qui a remporté pas moins de 20 titres du Grand Chelem avec Novak Djokovic, a fait part d’une très belle anecdote.

Questionné par le média argentin Olé Tennis sur l’hom­mage qu’il a rendu à Diego Maradona le jour de sa mort, l’en­traî­neur slovaque en a profité pour raconter la fois où « El pibe de Oro » (le surnom de Maradona, ndlr) lui a carré­ment annoncé qu’il était en train d’en­traîner le futur numéro un mondial, soit trois ans avant que cette prédic­tion ne se réalise.

« Je n’ai pas l’ha­bi­tude de télé­charger beau­coup de contenu sur mon Instagram, mais quand Maradona est mort, j’ai décidé de poster quelque chose. Je l’ai vu à Abu Dhabi alors que j’en­traî­nais Novak, nous avons passé une bonne journée et il m’a dit : ‘Coach, tu entraînes le futur numéro 1 mondial’. C’était en 2008, alors que Nole n’était pas encore numéro 1 (ce n’est arrivé qu’en 2011). Et c’était un privi­lège, parce que je me suis senti touché par Dieu (il fait le geste d’être touché par quel­qu’un), c’était incroyable. C’est mon meilleur souvenir de lui. »