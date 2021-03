Récemment c’était l’an­ni­ver­saire de Marian Vjada, le coach de Novak Djokovic s’est donc confié lors d’un chat et notam­ment de sa première rencontre avec le numéro 1 mondial : « En fait, c’est une histoire drôle, la première fois que j’ai vu Novak jouer, j’avais ma fille qui était debout à côté de moi, et je lui ai demandé : « Que penses‐tu de ce joueur ?», elle m’a répondu : « Papa, il a l’air bien, mais son revers ne marche pas ». A vrai dire, je ne pensais pas cela mais j’avoue que je ne l’ai pas trouvé au premier regard très impres­sion­nant. J’ai vu des lacunes tech­niques, mais j’ai aussi perçu l’idée que c’état quel­qu’un qui ne lâchait rien, et que sa frappe était très propre » a expliqué le coach du numéro 1 mondial.